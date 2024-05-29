وزير الدفاع الإسرائيلي: نصر الله يجر لبنان إلى واقع صعب

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، إن الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله يجر لبنان إلى واقع "صعب".

جاء ذلك في كلمة متلفزة له، عقب تقييم للوضع العملياتي في القيادة الشمالية، مع قائد الجبهة الداخلية اللواء أوري جوردين، وفق هيئة البث الإسرائيلية الرسمية.

وقال جالانت: "انتهيت للتو من تقييم الوضع، وجولة في القيادة الشمالية، وقد تأثرت كثيرا بالعمل الدقيق الذي قام به الجنود والقادة، وبالطريقة التي يدافعون بها عن خط الحدود ويهاجمون حزب الله، سواء على خط التماس أو في عمق لبنان".

وأضاف أن "نصرالله يجر لبنان إلى واقع صعب، ومن سيدفع الثمن هو الشعب اللبناني وقوات حزب الله"، وفقا لوكالة الأناضول.

ومضى مستعرضا صورا ادعى إنها لقتلى حزب الله: "هذا هو نصر الله نفسه الذي قال لكم قبل أسبوعين إنه لم تقع إصابات في صفوف إرهابيي حزب الله"، على حد وصفه.

ومخاطبا نصر الله، تساءل جالانت: "أليس كل هؤلاء رجالك، قادة الألوية: قائد لواء الغجر، قائد لواء الساحل، قائد لواء بنت جبيل (..) أبو مهدي (علي عبد الحسن نعيم) الذي كان يتعامل مع الصواريخ طوال حياته، وسيد مكي (حسين إبراهيم مكي) أحد كبار القادة في حزب الله، وجواد الطويل (وسام حسن طويل) قائد قوة الرضوان".

وأضاف: "كل هؤلاء الأشخاص أليسوا من حزب الله؟ وهذه قائمة جزئية، هناك 320 من حزب الله قتلوا بينهم قادة كبار، وإذا واصلتم سنزيد".

وحتى نشر هذا الخبر، لم يعلق حزب الله على ما أورده وزير الدفاع الإسرائيلي في كلمته، إلا أن حزب الله ومن خلال بيانات سابقة منفصلة أعلن مقتل 320 من عناصره منذ 8 أكتوبر الماضي.