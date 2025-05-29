رابع وفاة بإنفلونزا الطيور في كمبوديا وحالة طوارئ صحية لمنع انتشار المرض

توفي صبي / 11 عاما/ بسبب إنفلونزا الطيور في كمبوديا، ليصبح الحالة الرابعة المميتة هذا العام، حسبما أعلنت وزارة الصحة يوم الأربعاء.

وذكرت الوزارة في بيان أن عدة دجاجات وبط بالقرب من منزل الطفل كانت مريضة وتموت منذ أسبوع قبل أن يبدأ الطفل بالشعور بالمرض.

وجاء في البيان: "رغم جهود الفريق الطبي في العناية والإنقاذ، توفي الطفل يوم الثلاثاء في المستشفى بعد وصوله وهو يعاني من حمى وسعال وضيق وصعوبة في التنفس".

وأكدت تحاليل معهد باستور في كمبوديا أن الطفل، الذي كان يعيش في قرية بمحافظة كامبونج سبيو غرب البلاد، توفي بسبب فيروس إنفلونزا الطيور (إتش 5 إن 1).

ويعمل فريق الاستجابة الطارئة التابع لوزارة الصحة مع السلطات المحلية للتحقيق في مصدر تفشي إنفلونزا الطيور في القرية، واتخاذ البروتوكولات الفنية المناسبة لمنع انتقال المرض إلى الآخرين، حسب البيان.

وأوضحت الوزارة أنه سيتم توزيع دواء تاميفلو على الأشخاص الذين يحتمل أن يكونوا معرضين للعدوى بسبب تواصلهم مع حالات محتملة، بالإضافة إلى تنفيذ حملات توعية صحية في القرى المتضررة.