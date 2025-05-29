محافظ سوهاج: إزالة 3307 حالات تعدٍ على أملاك الدولة والأراضي الزراعية

أعلن اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، إزالة 3307 حالات تعدٍ على أراضي أملاك الدولة وجهات الولاية، والأراضي الزراعية، والمتغيرات المكانية، وذلك ضمن المرحلة الأولى من الموجة 26 لإزالة التعديات، التي انطلقت في 10 مايو الجاري.

وأوضح المحافظ أن الوحدات المحلية، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية وجهات الولاية المختلفة، شنت حملات مكثفة خلال هذه المرحلة، أسفرت عن إزالة 168 حالة تعدٍ على أملاك الدولة بالمباني، بمساحة إجمالية بلغت 112 ألفًا و880 مترًا مربعًا، وإزالة 2698 حالة من المتغيرات المكانية، بالإضافة إلى إزالة 441 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية، على مساحة 14 فدانًا و4 قراريط.

وأكد "سراج" أن حملات الإزالة تأتي في إطار الحفاظ على الرقعة الزراعية وموارد الدولة، وضمان حق الشعب في أملاك الدولة التي تُستخدم لإقامة مشروعات تنموية وخدمية تعود بالنفع على جميع المواطنين.

كما شدد المحافظ على ضرورة المتابعة الميدانية اليومية، وتنفيذ قرارات الإزالة بكل حزم، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين، والإحالة للنيابة المختصة، مشيرًا إلى استمرار التنسيق بين الوحدات المحلية ووحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة لرصد أي تعدٍ في المهد، وتنفيذ الإزالات حتى سطح الأرض دون تهاون.

وفي السياق ذاته، أكد محافظ سوهاج أن جميع المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء جاهزة تمامًا لاستقبال المواطنين لإنهاء طلبات التصالح واستصدار تراخيص البناء طبقًا للقانون، وتقديم التسهيلات اللازمة لتجنب التعرض لموجات الإزالة.