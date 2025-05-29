منظمو يوروفيجن: 166 مليون شخص تابعوا المسابقة بسويسرا في رقم قياسي جديد

أعلن منظمو مسابقة الأغنية الأوروبية، يوروفيجن، التي اقيمت في مدينة بازل السويسرية، اليوم الأربعاء، أن المسابقة حققت "نسبة متابعة قياسية".

وأفاد اتحاد البث الأوروبي بأن نحو 166 مليون شخص شاهدوا مسابقة يوروفيجن للأغنية في مايو، بزيادة قدرها 3 ملايين شخص مقارنة بالعام السابق.

وأشارت تقارير إلى أن أكبر عرض موسيقي في العالم نجح في جذب جمهور أصغر سنا بأعداد أكبر من أي وقت مضى.

وبشكل عام، بلغت حصة السوق في 37 دولة مشاركة في نهائي المسابقة في 17 مايو، 7ر47%، وفقا لاتحاد البث الأوروبي، وهي ما يتردد أنها أعلى نسبة منذ عام 2004.

وأفادت تقارير بأنه في فئة الأعمار من 15 إلى 24 عاما، وصلت حصة السوق إلى 60%، وهو رقم غير مسبوق، بحسب اتحاد البث الأوروبي.

كانت أيسلندا وفنلندا والسويد في مقدمة البلدان التي حققت فيها المسابقة نجاحًا كبيرًا حيث بلغت حصتها في السوق 98٪.

وفي ألمانيا، شهدت المسابقة أيضا نسبة مشاهدة مرتفعة بشكل خاص، حيث بلغ عدد المشاهدين 1ر9 مليون مشاهد، وفقا لاتحاد البث الأوروبي.