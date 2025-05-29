رفع العلم الأمريكي على مسكن السفير في دمشق بحضور الشيباني

رفع مبعوث الولايات المتحدة إلى دمشق توماس باراك، الخميس، علم بلاده على مسكن السفير الأمريكي في دمشق، بحضور وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني.

وقالت وزارة الخارجية السورية على حسابها بمنصة "إكس": "بحضور وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني، مراسم رفع علم الولايات المتحدة الأمريكية في دار السكن بالعاصمة دمشق من قبل المبعوث الخاص الأمريكي توماس باراك".

وأرفقت الوزارة المنشور بعدد من الصور تظهر رفع باراك، العلم الأمريكي بحضور الشيباني.

والسبت الماضي، وعلى هامش زيارته إلى تركيا، التقى الرئيس السوري أحمد الشرع، مع باراك، الذي يشغل أيضا منصب سفير الولايات المتحدة لدى أنقرة.

وفي 23 مايو الجاري، أعلن باراك، توليه مهمة مبعوث الولايات المتحدة الخاص إلى سوريا، إلى جانب منصبه الحالي، معربا عن فخره بتولي هذه المهمة.

وسبق أن أكد المبعوث الأمريكي، أن بلاده تقف مع تركيا ودول الخليج وأوروبا، إلى جانب الشعب السوري "ليس بالجنود أو الخطابات أو الحدود الوهمية، بل جنبا إلى جنب مع الشعب السوري نفسه" وفق منشور سابق على "إكس".

وتابع: "مع سقوط نظام الأسد، فتحنا باب السلام، وبرفع العقوبات الأمريكية، نسمح للشعب السوري بفتح هذا الباب واكتشاف طريق نحو الرخاء والأمن المتجددين".

وتتطلع الإدارة السورية الجديدة إلى دعم دولي وإقليمي لمساعدتها في معالجة تداعيات 24 سنة من حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد (2000-2024).

وفي 8 ديسمبر 2024، أكملت فصائل سورية سيطرتها على البلاد، منهية 61 سنة من حكم حزب البعث، بينها 53 سنة من سيطرة أسرة الأسد.

وأعلنت الإدارة السورية الجديدة في 29 يناير 2025، أحمد الشرع رئيسا للبلاد خلال فترة انتقالية تستمر 5 سنوات.