الأهلي الأقوى هجوما ودفاعا خلال مشوار التتويج بالدوري رقم 45

خلال مشوار التتويج بلقب الدوري رقم 45 في تاريخه كان الأهلي الأقوى هجومًا ودفاعًا خلال مشوار التتويج، حقق الأهلي الفوز في 17 مباراة، وهو أكثر الأندية تحقيقًا للفوز ومعه بيراميدز بنفس الرصيد، كما كان الأهلي الفريق الأقل خسارة في الدوري، فهو الفريق الوحيد بالدوري الذي لم يخسر أي مباراة في الملعب بين فرق الدوري الـ18، وكانت خسارته الوحيدة بقرار من رابطة الأندية لعدم لعب مباراته مع الزمالك في مرحلة البطولة، يليه بيراميدز وخسر 3 مباريات، ثم الزمالك بخسارة 4 مباريات.

وتصدر الأهلي قائمة أكثر الأندية إحرازًا للأهداف برصيد 52 هدفًا، يليه بيراميدز برصيد 47 هدفًا، كما كان الفريق الأقل استقبالًا للأهداف، حيث استقبلت شباكه 18 هدفًا بالتساوي مع فريق زد، يليهما بيراميدز والمصري والاتحاد السكندري وتلقت شباك كل منهم 20 هدفًا.

وحقق الأهلي أكبر فارق أهداف بين فرق البطولة برصيد 34 هدفًا، يليه بيراميدز برصيد 27 هدفًا.

وسجل الأهلي أهدافًا في جميع مبارياته فيما عدا مباراتيه مع البنك الأهلي وإنبي في المرحلة الأولى للبطولة، وخرج الأهلي بشباك نظيفة في 13 مباراة خلال مشوار التتويج بالبطولة.