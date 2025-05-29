بثت فضائية «الغد» مقطع فيديو، صباح اليوم الخميس، لطفل فلسطيني يحمل شوال طحين على رأسه، ويسير به تحت نيران الاحتلال.

وقال الطفل خلال حديثه مع المراسل، إنه جلب الطحين من مركز توزيع المساعدات التابع للشركة الأمريكية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأشار إلى أنه لم يكن خائفًا من التوجه إلى مركز التوزيع، لافتًا إلى حاجة أسرته – التي تسكن في مدرسة تؤوي نازحين – للغذاء.

وأبدى المراسل دهشته من شجاعة الطفل وقدرته على حمل الطحين بمفرده، قائلًا: «والله ما عارف كيف حامله».

واستشهد 11 فلسطينيًا وأصيب أكثر من 60 آخرين، خلال 48 ساعة بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي قرب مراكز مساعدات الشركة الأمريكية بمدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأفاد مراسل وكالة «صفا»، باستشهاد المواطنَيْن نمر عطية عيد أبو جليدان، وأحمد حسني شاهين، برصاص قوات الاحتلال صباح اليوم، قرب مركز المساعدات التابع للشركة الأمريكية بمدينة رفح، ما يرفع عدد الشهداء إلى 11.

ويأتي ذلك في حين يواصل الاحتلال حربه بعد أن انقضت 600 يوم منذ بدئه حرب الإبادة على غزة، وإغلاقه المعابر ومنعه إدخال المساعدات في ظل شبح المجاعة الذي أودى بحياة عدد من أطفال القطاع.

وترفض الأمم المتحدة الخطة الإسرائيلية لتوزيع المساعدات وترى أنها تفرض مزيداً من النزوح، وتعرّض آلاف الأشخاص للأذى، وتَقْصر المساعدات على جزء واحد فقط من غزة ولا تلبي الاحتياجات الماسة الأخرى، وتجعل المساعدات مقترنة بأهداف سياسية وعسكرية، كما تجعل التجويع ورقة مساومة.