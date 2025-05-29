وزير دفاع بيلاروسيا يكشف عن تقليص مناورات زاباد مع روسيا

أعلن وزير الدفاع البيلاروسي فيكتور خرينين اليوم الأربعاء أنه من المقرر أن يتم تقليص نطاق مناورات "زاباد 2025" العسكرية الروسية البيلاروسية المشتركة وسيتم نقلها بعيدا عن الحدود مع أعضاء حلف شمال الأطلسي (الناتو) إلى داخل أراضي بيلاروسيا.

وقال خرينين إن التغيير كان بادرة حسن نية، "وبهذه الطريقة، نظهر مرة أخرى استعدادنا للحوار، ليس فقط بالكلمات، ولكن أيضا بالأفعال"، وفقا لوكالة الأنباء الحكومية "بيلتا".

وقال الوزير في اجتماع لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي في قرغيزستان إنه سيتم خفض عدد القوات المنتشرة إلى النصف. وتضم المنظمة كلا من أرمينيا وبيلاروس وكازاخستان وقيرغيزستان وروسيا وطاجيكستان.

ولم يحدد خرينين الأعداد. وأفادت وسائل الإعلام، بأنه كان من المقرر أن يشارك في المناورات نحو 13 ألف جندي، مثل المناورات السابقة التي تحمل اسم " زاباد"، والذي يعني الغرب.