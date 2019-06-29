حفتر يتوعد «الوفاق» برد قاس بعد تصفية أسرى للجيش الليبي

توعد قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، قوات حكومة الوفاق، برد قاس وسريع، على خلفية تصفية أسرى للجيش من الجرحى داخل مستشفى غريان.

وقال حفتر، في بيان اليوم السبت، إن "الرد سيكون قاسيا من القوات المسلحة من هذه الليلة ضد العمل الجبان والخدعة المبيتة ضد من قام بتصفية وهدم بيوت الشرفاء بمدينة غريان"، مضيفا أن "هذا العمل الخسيس لن يمر بدون عقاب وملاحقة قانونية، مع الحفاظ على أرواح المدنيين وممتلكاتهم"، وفقا لصحيفة المتوسط الليبية.

في غضون ذلك، ذكرت وزارة الداخلية بالحكومة المؤقتة (شرق ليبيا) أن تقارير الطب الشرعي والنيابة بشأن جثامين 28 من عناصر الأمن المركزي العاملين في غريان، وقد أكدت في غالبيتها تعرضهم للتصفية رمياً بالرصاص من مسافة قريبة وبعضهم كانوا من المكلفين أصلاً بحماية المستشفى ورفضوا الخروج منه حتى تم أسرهم أحياء وتصفيتهم، الأمر الذي نفته حكومة الوفاق مؤكدة أن قواتها "تلتزم حسن المعاملة معهم وتعالج المصابين".

ونفذ سلاح الجو الليبي غارات جوية عنيفة، ليل الجمعة، على تمركزات قوات الوفاق داخل مدينة غريان، استهدفت معسكر الثامنة بالمدينة، ودمّرت الجزء الأكبر من الذخائر.

وكانت غريان القاعدة الأمامية الرئيسية للجيش الوطني الليبي التي كانت تصل إليها القوات والأسلحة والذخيرة من الشرق. وبدأ الجيش الليبي من غريان حملته لتحرير طرابلس من قبضة المليشيات الإرهابية.

ولا يزال الجيش الليبي يسيطر على بلدة ترهونة الواقعة جنوب شرقي طرابلس والتي تمثل قاعدته الرئيسية الثانية في معركة تحرير طرابلس.

وكان الجيش الوطني الليبي قد أعلن أمس الجمعة، عن صدور أوامر باستهداف السفن التركية في المياه الإقليمية الليبية وكل "الأهداف الاستراتيجية التركية" على الأراضي الليبية من شركات ومقار ومشروعات، وذلك ردا على "غزو تركي غاشم" تتعرض له ليبيا.

وقال المتحدث باسم الجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري: "تعتبر الشركات والمقرات التركية وكل المشروعات التي تؤول للدولة التركية أهدافا مشروعة للقوات المسلحة ردا على هذا العدوان، ويتم إيقاف جميع الرحلات من وإلى تركيا والقبض على أي تركي داخل الأراضي الليبية".

واتهم المسماري أنقرة بـ"التدخل في المعركة مباشرة: بجنودها وطائراتها وسفنها"، مشيرا إلى أن إمدادات من الأسلحة والذخيرة تصل مباشرة إلى قوات حكومة الوفاق عبر البحر المتوسط.