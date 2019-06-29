أطقم الضيافة في شركة «إيفا إير» التايوانية تنهي إضرابها

ذكرت وسائل الإعلام الرسمية أن أطقم الضيافة في شركة "إيفا إير" التايوانية صوتت اليوم السبت لإنهاء إضراب العاملين الحالي والتفاوض مع الإدارة.

وقالت وكالة الأنباء المركزية التايوانية إن الإضراب الذي بدأ في 20 يونيو، أجبر "إيفا إير" وهي إحدى أكبر شركتين للنقل الجوي في تايوان، على إلغاء 932 رحلة جوية من وإلى الجزيرة وأثر على نحو 188 ألف راكب.

وفي اليوم العاشر من الإضراب، أعلنت ممثلة نقابة المضيفات ليو يي-تشين نتائج التصويت الذي شارك فيه 2300 موظف.

وقالت لياو في مؤتمر صحفي في منطقة الإضراب خارج مقر الشركة في تاويوان شمال تايوان: "لقد صوتنا لإنهاء الإضراب".

وكان أعضاء النقابة المضربون قد قدموا مطالبهم الأساسية المعدلة أمس الأول الخميس.

ومن بين المطالب المعدلة، زيادة العلاوات اليومية للرحلات الدولية والانخراط في حكومة الشركات.

وقال ديفيد تشين المتحدث باسم "إيفا إير" في وقت لاحق اليوم إن الشركة تعمل الآن بحوالي 60 في المئة من طاقتها اليومية. وقال إن العمليات ستعود إلى طبيعتها بحلول نهاية يوليو أو ربما قبل ذلك، بحسب وكالة الأنباء المركزية.