حرب جديدة يخوضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مواجهة الحزب الديمقراطي المُعارض لسياسته، خاصة بعد بداية الحزب بمناظرات بين عدد من أعضائه لاختيار الأبرز منهم لترشيحه أمام ترامب في انتخابات عام 2020، ويختار الحزب بين 20 مرشحًا قرروا خوض الانتخابات لاختيار مرشح واحد ليمثل الحزب.

ويسعى الحزب لاختيار المرشح الأكثر شعبية والبدء في حصول تأييد من قبل الشارع الأمريكي قبل مايقرب من عام على الانتخابات الرئاسية المقبلة، ومع بداية المناظرات وتجهيزات الحزب يستمر الحزب في الهجوم على ترامب ليرد الرئيس الأمريكي بالمثل.

أبرز التصريحات كان هجوم الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر، الذي قال إن ترامب تولى منصبه بشكل غير شرعي، وأنه لولا التدخل الروسي لما فاز بانتخابات عام 2016، وأنه لم يحظ بفرصة الفوز في الانتخابات المقبلة عام 2020، ما دفع ترامب للتعليق على تصريحاته، واصفًا إياه بأنه "سيئ ومنافق"، مشيرًا إلى أن الحزب الديمقراطي أطاح به ونسيه بعد ذلك.

ومنذ تولي ترامب الرئاسة وهو يحظى بهجوم كبير من قبل أعضاء الحزب الديمقراطي المُعارض لسياسته، وفي الآونة الأخيرة زاد هجوم مخضرمي الحزب على ترامب مع بدء التجهيز لمرشحهم الرئاسي.

ومنذ بداية الحديث عن مرشحي الحزب الديمقراطي عن الانتخابات الرئاسية المقبلة، وكان هجوم جيمي كارتر هو الأول على ترامب، إلا أن بداية السجال بينهما كان عندما أبلغ كارتر، ترامب أن أمريكا أنفقت تريليونات الدولارات على الحروب في السنوات الأخيرة، بينما استثمرت الصين في مشاريع تعود بالنفع على شعبها.

هجوم آخر شنته مادلين أولبرايت وزيرة الخارجية الأسبق، بسبب علاقاته مع نظيره الروسى فلاديمير بوتين، قائلة: "لم أر أبدًا رئيسًا أمريكيًا يصطف مع مثل هذا العدد من الزعماء المستبدين وخاصة بوتين".

ورفضت أولبرايت السماح ببقاء ترامب في منصب الرئيس قائلة: "لا يمكننا أن نسمح ببقاء رئيس غير خاضع لأي سيطرة".

وخلال المناظرة الأولى للحزب الديمقراطي لاختيار المرشح الرئاسي علق أبرز أعضاء الحزب جو بايدن، على وضع الدولة قائلًا إن دونالد ترامب، وضع أمريكا في موقف رهيب؛ بسبب التفاوتات الكبيرة في الأجور، الأمر الذي دفع ترامب للرد واصفه المناظرة أنها مملة.

يظل الصراع الأقوى بين الديمقراطيين وترامب متمثل في رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي وزعيمة الأغلبية، إذ وصفت ترامب بأنه "القائد الأعلى للتشتيت" وأنها سأمت من الحديث عنه وأنه يخلق الجدل لصرف الانتباه عن قضايا أكثر أهمية.