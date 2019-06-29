مضيفو شركة طيران إيفا التايوانية يمددون إضرابهم بعد فشل مفاوضاتهم مع الإدارة

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أفادت وسائل إعلام رسمية في تايوان بأن أطقم مضيفي الطيران في شركة "إيفا إير" التايوانية مددوا إضرابهم بعد فشلهم في التوصل إلى اتفاق مع الإدارة اليوم السبت، بشأن الأجور وظروف العمل.

وصوت حوالي 2300 من موظفي شركة "إيفا إير" في وقت سابق من اليوم على إنهاء الإضراب الذي استمر تسعة أيام حتى الآن ولإجراء مفاوضات.

لكن الجانبين فشلا في التوصل إلى توافق في الآراء خلال الاجتماع المطول وقررا التحدث مرة أخرى يوم الثلاثاء المقبل. وذكرت وكالة الأنباء المركزية في وقت متأخر من اليوم (بالتوقيت المحلي) أن أعضاء النقابة قرروا تمديد الإضراب في ضوء الجمود الذي شهدته المفاوضات.

وتقول إدارة "إيفا إير" إن الإضراب تسبب في إلغاء 2000 رحلة وخسارة مالية قدرها 8ر1 مليار دولار تايواني (58 مليون دولار أمريكي). وأعلنت شركة الطيران أمس الأول الخميس إلغاء الرحلات الدولية حتى 12 يوليو.

وكان أعضاء النقابة المضربون قد قدموا مطالبهم الأساسية المعدلة أمس الأول الخميس.

ومن بين المطالب المعدلة، زيادة البدلات اليومية للرحلات الدولية.

وتعمل الشركة الآن بحوالي 60 في المئة من طاقتها اليومية بسبب الإضراب الذي بدأ في 20 يونيو.