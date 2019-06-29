المجلس العسكري السوداني: لسنا امتدادا لنظام عمر البشير



جدد نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، محمد حمدان دقلو، حرص المجلس العسكري على تلبية مطالب الشعب التي عبر عنها خلال الأشهر الماضية.

وقال في كلمة ألقاها أمام حشد جماهيري، صباح السبت، إن المجلس العسكري ليس امتدادًا لنظام الرئيس السابق عمر البشير، مؤكدًا ضرورة استغلال فرصة التغيير في السودان لمحاسبة كافة الفاسدين والمجرمين.

وأضاف أن المجلس العسكري يسعى إلى تشكيل حكومة مدنية، تتكون من المستقلين وأصحاب الكفاءات، موضحًا أن الهدف الأساسي لانتشار العسكريين في شوارع الخرطوم هو تأمين المواطنين فقط.

جدير بالذكر أنه قد الإطاحة بالرئيس السوداني السابق، عمر البشير، في شهر إبريل الماضي، وذلك بعد احتجاجات ضد نظامه استمرت أكثر من 15 أسبوعًا.