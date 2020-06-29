الإمارات: افتتاح المساجد ودور العبادة تدريجيا بنسبة 30% من طاقتها الاستيعابية

أعلنت حكومة الإمارات، فتح المساجد ودور العبادة تدريجيا اعتباراً من بعد غد الأربعاء، مع استمرار تعليق صلاة الجمعة في المساجد حتى إشعار آخر، وذلك بعد إغلاقها لعدة أشهر ضمن الاجراءات الوقائية من وباء كورونا.

وقال المتحدث الرسمي باسم الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بالإمارات الدكتور سيف الظاهري في تصريحات للصحفيين، مساء اليوم الاثنين، إن المساجد التي سيتم فتحها ستطبق فيها الإجراءات الاحترازية والوقائية، وسوف تستقبل 30 بالمئة فقط من حجم طاقتها الاستيعابية، مشيرا إلى أنه تم إجراء فحوصات لأئمة المساجد والعاملين في المساجد ودور العبادة.

وأضاف أنه تم استثناء عدد من المساجد ودور العبادة لتبقى مغلقة حتى إشعار آخر، ويشمل ذلك مصليات الطرق الخارجية، والمناطق الصناعية، والمدن العمالية، ومصليات المجمعات التجارية والحدائق والمنتزهات.

وتابع الظاهري قائلا: "قراءة القرآن تقتصر فقط على المصحف الشخصي أو الإلكتروني ولايسمح بالقراءة من المصاحف الموجودة في المسجد، ويتوجب على كل فرد إحضار السجادة الخاصة به، ولا يسمح بتركها في المسجد بعد انتهاء الصلاة".

ومضى الظاهري قائلا إن المصلين ملزمون بتطبيق التباعد الجسدي، بترك مسافة أمانٍ تقدر بثلاث أمتار بين كل مصلٍ، ووقف التجمع والمصافحة بكل أشكالها.