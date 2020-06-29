نيسان تعقد اجتماعا للمساهمين بعد انهيار مبيعاتها

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تعقد شركة نيسان اليابانية لصناعة السيارات اجتماعا للمساهمين اليوم الاثنين بعد أن سقطت في المنطقة الحمراء لأول مرة منذ 11 عاما بسبب تراجع المبيعات وتداعيات جائحة فيروس كورونا الجديد.

وسجلت نيسان، شريك تحالف رينو وميتسوبيشي موتورز، الشهر الماضي خسارة صافية قدرها 2ر671 مليار ين ( 2ر6 مليار دولار) لآخر سنة مالية التي انتهت في 31 أذار/مارس الماضي.

وبلغ عدد السيارات التي باعتها الشركة على مستوى العالم 93ر4 مليون وحدة في العام، بانخفاض قدره 9ر10 بالمئة عن السنة المالية 2018.

وكشف ماكوتو يوشيدا الرئيس التنفيذي لشركة نيسان،والذي تولى منصبه في شباط/فبراير، عن خطط لإغلاق مصانع في إندونيسيا وإسبانيا كجزء من إعادة هيكلة شركة صناعة السيارات.

وتواجه الشركة اليابانية لصناعة السيارات مشكلة كبيرة منذ اعتقال رئيسها المعزول كارلوس غصن في طوكيو في نوفمبر 2018.

ويواجه غصن، الذي قاد التحالف لفترة، اتهاما بخيانة الأمانة وتزوير وثائق مالية لتقليل دخله، لكنه أنكر جميع التهم الموجهة إليه.