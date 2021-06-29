الرئيس الفلبيني ينتقد بطل الملاكمة باكياو بسبب تصريحاته عن الفساد

انتقد الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي، أيقونة الملاكمة ماني باكياو بسبب ما نقل عنه من قول إن الفساد تفاقم في ظل الإدارة الحالية للبلاد.

وقال دوتيرتي إن باكياو "يلعب سياسة" قبل الانتخابات المقررة العام المقبل.

وفي خطاب متلفز في وقت متأخر مساء أمس الاثنين، تحدى دوتيرتي باكياو، العضو الحالي في مجلس الشيوخ، أن يأتي بقائمة بالهيئات الحكومية الفاسدة.

وقال الرئيس: "إذا لم تفعل ذلك، سأشن حملة ضدك لأنك لا تقوم بواجبك... افعل ذلك لأنه إذا لم يكن الأمر كذلك، سأقول للشعب فقط، لا تصوتوا لباكياو لأنه كاذب".

ومع ذلك، لم تتضح التعليقات التي أثارت رد فعل دوتيرتي، ولم يتحدث باكياو علنا عن الفساد في إدارة الرئيس.

وفي بيان اليوم الثلاثاء، أشار باكياو إلى أن دوتيرتي نفسه هو الذي قال في أكتوبر 2020 إن الفساد "لا ينحسر، بل ينمو"، ولذلك فإن الرئيس "سوف يركز في السنوات الأخيرة المتبقية من ولايته على مكافحة" المشكلة.

وقال الملاكم: "معذرة رئيسي العزيز، لكنني لست كاذبا ... لقد ارتكبت أخطاء في حياتي قمت بتصحيحها ولكني متأكد من أمرين: أنا لست فاسدا، أو كاذبا".

وأشار باكياو إلى أنه في إطار التحقيق بشأن الفساد داخل الحكومة، ينبغي على السلطات أن تبدأ بوزارة الصحة لفحص كيف تم استخدام الأموال لمواجهة وباء كورونا.

وتساءل: "أين ذهبت الأموال التي اقترضناها لمواجهة الوباء؟".

وتبادل الرئيس وباكياو الانتقادات في وقت سابق على خلفية النزاعات في بحر الصين الجنوبي. وكان باكياو، بطل الملاكمة ثماني مرات، انتقد موقف دوتيرتي في النزاع مع الصين باعتباره "فارغا" و"محبطا". بينما قال الرئيس إن معرفة باكياو بالسياسات الخارجية "ضحلة".

وينظر إلى الملاكم -42 عاما- الذي كان أحد أشد مؤيدي دوتيرتي، على أنه من بين المنافسين المحتملين في الانتخابات الرئاسية العام المقبل. ولم يعلن باكياو بعد عن خطط لخوض الانتخابات الرئاسة.

وتمت الإشارة الصريحة إلى أن كريمة دوتيرتي، التي تشغل حاليا منصب عمدة مدينة دافاو، مسقط رأس الرئيس وابنته، في جنوب الفلبين، هي خليفة محتمل له. وقالت العمدة سارة دوتيرتي إنها لا تعتزم الترشح للرئاسة العام المقبل، لكن الحلفاء يطالبونها بإعادة النظر في قرارها.

يذكر أنه لا يحق لدوتيرتي الترشح لولاية جديدة، بموجب الدستور الفلبيني، الذي ينص على فترة رئاسة واحدة مدتها ستة أعوام.

ودعا الحلفاء السياسيون دوتيرتي -76 عاما- إلى الترشح لمنصب نائب الرئيس العام المقبل، وقال الرئيس أمس الاثنين: "ليست فكرة سيئة على الإطلاق، وإذا كان هناك مكان لي، فهذا أمر محتمل".