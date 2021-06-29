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فاجئت الطفلة لوجين علي الفيل، الفائزة بجائزة الدولة للمبدع الصغير، الإعلامية لميس الحديدي، عبر مطالبتها - في ختام قصيدة شعيرة - بأن تنقل سلامها لزوجها الإعلامي عمرو أديب.

وخلال برنامج «كلمة أخيرة» على شاشة «on»، مساء الاثنين، ألقت الطفلة قصيدة شعرية اختتمتها بالقول: «طنط لميس وفي قلب الصورة، ممكن أطلب منك حاجة، ألف سلام مني لعمورة».

وانخرطت لميس في موجة ضحك كبيرة من جرّاء رسالة الطفلة في ختام قصيدتها، معقبة: «حبيبتي ربنا يخليكي يا حبيبتي، هيوصل».

وكانت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة قد أعلنت يوم الأحد، أسماء الفائزين بجائزة الدولة للمبدع الصغير، تحت رعاية السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية.

وفازت الطفلة لوجين على السيد الفيل، البالغة من العمر عشر سنوات، من محافظة الجيزة، وذلك في مجال الآداب «فرع الشعر».

وصرحت الوزيرة بأن جائزة الدولة للمبدع الصغير تعد رائدة وفريدة من نوعها وخصصتها مصر للأطفال والنشء للمرة الأولى٬ تعبيرًا عن اهتمام الدولة بهم ورعايتها لهم وتقديرًا منها لموهبتهم وإبداعهم.