الرئيس اللبناني يتسلم تشكيلة حكومية من ميقاتي: سأدرسها وأُبدي رأيي فيها

تسلم الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، صباح اليوم الأربعاء، تشكيلة حكومية مقترحة من رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي.

وأبلغ رئيس الجمهورية، ميقاتي، أنه "سيدرس هذه الصيغة ويبدي رأيه فيها".

وقال ميقاتي بعد لقائه بعون: "على ضوء الاستشارات النيابية غير الملزمة التي أجريتها أمس، وجدت أن الخيارات ضيقة جدا وأن الوقت مهم جدا. جوجلت الأفكار التي طُرحت خلال الاستشارات، وزرت الرئيس وتشرفت بلقائه هذا الصباح وسلمته تشكيلة الحكومة التي أراها مناسبة في هذه الظروف".

وأضاف: "تعلمون وأعلم كم أن الوقت مهم، فطلب فخامة الرئيس أن يدرسها ويعود إليّ بها".

وردا على سؤال عن تشكيلة الحكومة، اكتفى ميقاتي بالقول إنها "باتت موجودة لدى الرئيس".

وكان ميقاتي قد أنهى أمس الثلاثاء الاستشارات النيابية غير الملزمة التي كان بدأها لتأليف حكومة جديدة، وأعلن أن الحكومة الجديدة ستستكمل ما بدأته الحكومة الماضية.

والتقى ميقاتي خلال الاستشارات النيابية غير الملزمة الكتل النيابية والنواب المستقلين وفق برنامج حددته الأمانة العامة لمجلس النواب، للاطلاع على آرائهم المتعلقة بتشكيل الحكومة.

وكان رئيس الجمهورية قد أجرى الخميس الماضي استشارات نيابية ملزمة لتسمية رئيس الحكومة المكلف.

وكلف عون، ميقاتي بتأليف حكومة جديدة بناء على نتيجة الاستشارات النيابية، حيث حصل ميقاتي على 54 صوتا من أصوات النواب، ونال نواف سلام 25 صوتا، في حين لم يسم 46 نائبا أحدا لتكليفه بتشكيل حكومة جديدة.

وكانت حكومة ميقاتي السابقة، التي تشكلت في العاشر من سبتمبر الماضي، قد أصبحت حكومة تصريف أعمال بعد بدء ولاية مجلس النواب الجديد في مايو الماضي.

وبعد تأليف الحكومة، يتعين أن تنال ثقة المجلس النيابي بعد مناقشة بيانها الوزاري.