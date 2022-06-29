الولايات المتحدة تثمن تعاون سيشيل لدعم القيم الديمقراطية وحقوق الإنسان

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ثمنت الولايات المتحدة بشدة علاقتها مع سيشيل والتفاني المتبادل لدعم القيم الديمقراطية وحقوق الإنسان والسلام والأمن.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في بيان صحفي نشرته الخارجية الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء؛ بمناسبة ذكرى استقلال سيشل، إن: الولايات المتحدة تقدر بشدة علاقتها مع سيشيل والتفاني المتبادل لدعم القيم الديمقراطية وحقوق الإنسان والسلام والأمن.

وأعرب بلينكن، بحسب البيان، عن تطلع واشنطن إلى تعميق العلاقات الثنائية مع فيكتوريا خلال السنوات المقبلة.

واختتم بيانه قائلا: بالنيابة عن شعب الولايات المتحدة، أهنئ شعب سيشيل بمناسبة الذكرى السنوية السادسة والأربعين لاستقلاله.