لوكاكو يرتدي رقم 90 مع إنتر ميلان

كشف نادي إنتر ميلان الإيطالي، عن رقم القيمص الذي سيرتديه النجم البلجيكي روميلو لوكاكو المُنتقل من تشيلسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ونجح العملاق الإيطالي في الحصول على خدمات روميلو لوكاكو، قادما من تشيلسي، على سبيل الإعارة النجم البلجيكي الدولي وقع على عقد لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة مقابل 8 ملايين يورو.

كشف الحساب الرسمي لإنتر ميلان، عبر موقع التواصل الإجتماعي تويتر، عن ارتداء لوكاكو للقميص رقم 90 مع الفريق الكروي في الموسم المقبل.

الرقم قد يكون غريبا على لوكاكو، لكن زميله البونسي إيدين دجيكو هو الذي يرتدي القميص رقم 9 الذي كان يرتديه البلجيكي من قبل مع النيراتزوري.

لوكاكو سبق وانضم إلى إنتر ميلان من مانشستر يونايتد مقابل 74 مليون يورو في عام 2019 ، حيث سجل 64 هدفًا في 95 مباراة رسمية على مدار موسمين.