تقرير: مصطفى محمد ضمن قائمة الراحلين عن جالاتا سراي

تواجد مصطفى محمد، نجم جالاتا سراي، ضمن قائمة الراحلين عن الفريق التركي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حسبما أفاد تقرير صحفي.

وفقًا لموقع «SonDakika» التركي، وضع أوكان بوروك، المدير الفني الجديد لجالاتا سراي، قائمة بأسماء اللاعبين الذين يرغب في رحيلهم عن الفريق الفترة المقبلة، وقام بتسليمها لإدارة النادي.

وضمت تلك القائمة مصطفى محمد، مهاجم جالاتا سراي، والذي لا يمانع أوكان بوروك في رحيله حال تلقي النادي عرضًا ماليًا جيدًا للتعاقد مع المهاجم المصري الشاب، إلى جانب رغبة المدير الفني الجديد التخلص من الثنائي الهجومي دياني وجوميز في ظل التكلفة المالية العالية لما يتقاضاه اللاعبين.

قائمة الرحيل المختصرة بجالاتا سراي ضمت إلى جانب مصطفى محمد والثنائي الهجومي دياني وجوميز كلًا من ساشا بوي وماركو أيضًا.

جدير بالذكر أن هناك تنافس بين عدة أندية للتعاقد مع مصطفى محمد مثل قادش ومايوركا الإسبانيين إلى جانب شالكه الألماني والعديد من الأندية الفرنسية.

ويستعد جالاتا سراي لدفع مقابل تفعيل بند شراء مصطفى محمد من ناديه الزمالك والبالغ 4 ملايين يورو في الأول من يوليو المقبل، عقب انتهاء إعارته بشكل رسمي.