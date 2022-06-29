محافظ الغربية الكشف على 796 مواطنا في قوافل حياة كريمة ببسيون

قال محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي، إن قوافل مبادرة "عينيك في عنينا" لمكافحة مسببات العمى التي انطلقت بقرية قرانشو بمركز ومدينة بسيون، تمكنت من توقيع الكشف الطبي على 796 مواطنا من الأهالي وتم تسليم 255 نظارة بالمجان، وإعطاء العلاج اللازم لـ 245 مواطنا، بالإضافة إلى تحويل 213 حالة في حاجة لإجراء عمليات جراحية إلى المستشفى.

وأوضح محافظ الغربية في بيان اليوم /الثلاثاء/ أن القافلة تتم بالتعاون مع مؤسسة صناع الخير والبنك الأهلي المصري، وفي إطار فعاليات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري وضمن جهود التحالف الوطني لدعم العمل الأهلي التنموي.

وأكد رحمي أن "حياة كريمة" مبادرة وطنية غير مسبوقة تحقق المستحيل لأبناء الريف المصري، والمجتمع المدني شريك قوى ومهم فيها، مشددا على استمرار تنفيذ القوافل الطبية المجانية في الفترة القادمة للوصول لأكبر عدد من المواطنين غير القادرين بكافة مراكز وقرى المحافظة وتوفير العلاج اللائق واللازم لهم، موجهاً الشكر لكافة الجهات الشريكة من جمعيات ومنظمات المجتمع المدني التي تعمل مع الدولة لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين.

وفي سياق آخر، أكد محافظ الغربية، أن قوات الحماية المدنية بمدينة المحلة الكبرى نجحت في السيطرة على حريق نشب بشارع أبودراع من شارع الجلاء بحي أول المحلة، نتيجة اصطدام إحدى السيارات المحملة باﻷسفنج مع أسلاك الكهرباء، مما أدى إلى اشتعال الحمولة وتناثرها على وجهات المنازل المجاورة.

وأشار إلى أنه تم على الفور قطع كافة المرافق عن المنطقة بأكملها، وقامت سيارات الحماية المدنية بإخماد الحريق، كما قامت سيارات الإسعاف بنقل المصابين لتلقي العلاج بمستشفى زفتى العام ومستشفى المحلة العام.

من ناحية أخرى، تقدم رئيس جامعة طنطا الأستاذ الدكتور محمود ذكي، بخالص التهاني للأستاذ الدكتور محمود فاروق عبد الحميد سليم الأستاذ بكلية الطب لصدور القرار الجمهوري بتعيينه نائبا لرئيس جامعة طنطا لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة متمنيا له النجاح والتوفيق.