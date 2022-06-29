أمن المنافذ يضبط 13 قضية تهريب بضائع وهجرة غير شرعية خلال 24 ساعة

تمكن قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية من ضبط 13 قضية تهريب بضائع وهجرة غير شرعية خلال 24 ساعة.



وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كل الجهات المعنية، عن ضبط 5 قضايا تهريب بضائع، و27 قضية بمجال الأمن العام، و8 قضايا هجرة غير شرعية وتزوير مستندات، و1386 مخالفة مرورية متنوعة، كما تم تنفيذ 274 حكما قضائيا متنوعا، وذلك خلال 24 ساعة.



يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية في مكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كل المنافذ.