مصدر مقرب من حزب الله: دبلوماسيون سعوا للحصول على ضمانات بعدم اتخاذ الحزب أي إجراء حال تعرضت إيران لهجوم

قال مصدر مقرب من حزب الله، إن دبلوماسيين سعوا للحصول على ضمانات من الحزب اللبناني بأنه لن يتخذ أي إجراء إذا تعرضت إيران لهجوم.

ونقلت وكالة رويترز عن المصدر قوله إن الحزب لم يقدم ضمانات، دون مزيد من التفاصيل.

وقال مسئول إيراني كبير لـ«رويترز» اليوم الأربعاء، إن طهران حذرت دول المنطقة من أنها ستقصف القواعد العسكرية الأمريكية في تلك الدول، حال تعرضها لهجوم من الولايات المتحدة.

جاء ذلك في أعقاب تهديدات الرئيس دونالد ترامب بالتدخل وسط احتجاجات مناهضة للحكومة في أنحاء إيران.

وأضاف المسئول لرويترز: «طهران أبلغت دول المنطقة، من السعودية والإمارات إلى تركيا، أن القواعد الأمريكية في تلك الدول ستتعرض للهجوم إذا استهدفت الولايات المتحدة إيران... وطلبت من هذه الدول منع واشنطن من مهاجمة إيران».