هيئة دعم حقوق الشعب الفلسطيني: اجتماع الفصائل بالقاهرة مبادرة مصرية لمتابعة اتفاق غزة

قال الدكتور صلاح عبدالعاطي، رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، إن اجتماع الفصائل الفلسطينية في القاهرة يأتي في إطار مبادرة مصرية تهدف إلى متابعة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، مشيرًا إلى أن مصر تُعد أحد الوسطاء الرئيسيين في تثبيت هذا الاتفاق.

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج "منتصف النهار" المُذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية”، أن القاهرة تعمل على عدة مسارات، من بينها تشكيل لجنة التكنوقراط الفلسطينية التي طُرحت قبل نحو عام ونصف العام، وشهدت جدلًا واسعًا بين الفصائل والسلطة، إلى أن جرى التوافق على أن تكون مرجعيتها مجلس السلام الذي لم يُشكَّل بعد.

وأوضح أن الإعلان عن الاتفاق على 15 اسمًا لعضوية لجنة التكنوقراط وتقديمها للرأي العام، إلى جانب تحديد موعد اجتماعها الأول في القاهرة، يمثل مؤشرات إيجابية يمكن البناء عليها، خصوصًا فيما يتعلق بإشراف لجنة فلسطينية على الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة واستعادة قدرة المنظومة الخدمية على العمل في مجالات التعليم والصحة والخدمات الإنسانية، إضافة إلى القضاء والشرطة والأمن.

وأكد عبدالعاطي أن هذه المؤشرات، رغم أهميتها، لا تزال غير كافية للانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق بالشكل المطلوب، مشددًا على أن المعرقل الرئيسي يبقى الاحتلال الإسرائيلي الذي يسعى إلى تكريس هيمنته على قطاع غزة.

وأوضح أن موافقة الاحتلال على تشكيل اللجنة تأتي ضمن سعيه لفرض لجنة بعيدة عن الفصائل والسلطة، وهو ما دفع مختلف الأطراف الفلسطينية إلى التوافق على ضرورة نزع الذرائع ودعم لجنة التكنوقراط لإنجاح مهامها في ظل الظروف الراهنة.