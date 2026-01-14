وفد عربي رفيع المستوى يعقد مشاورات موسعة في الصين

بدأ وفد عربي على مستوى المندوبين الدائمين للدول العربية لدى جامعة الدول العربية ومسئولين من الأمانة العامة، أمس، زيارة إلى الصين تستغرق 4 أيام، وذلك بناء على دعوة موجهة من الجانب الصيني.

وترأس الجانب العربي في هذه الزيارة السفير قحطان طه خلف سفير العراق ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، ويترأس وفد الأمانة العامة السفير الدكتور خالد بن محمد منزلاوي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون السياسية الدولية.

والتقى الوفد خلال اليوم الأول من الزيارة مع مياو ديوي نائب وزير الخارجية الصيني، بمقر وزارة الخارجية الصينية.

وعقد الوفد في اليوم الثاني من الزيارة جلسة مشاورات وتبادل لوجهات النظر حول التحضير للقمة العربية الصينية الثانية، مع وفد من كبار المسئولين الصينيين المعنيين برئاسة السفير تشن ويتشينج مدير عام إدارة غربي آسيا وشمال إفريقيا بوزارة الخارجية الصينية.

وتأتي هذه الزيارة تنفيذاً​ للتوصيات الصادرة عن الدورة العشرين لاجتماع كبار المسئولين لمنتدى التعاون العربي الصيني التي عُقدت يوم 21 مايو الماضي في المغرب، وتهدف الزيارة إلى تبادل وجهات النظر بين المسئولين العرب ونظرائهم الصينيين حول القمة العربية الصينية الثانية، المقرر أن تستضيفها الصين منتصف العام الجاري، بما في ذلك المخرجات المزمع صدورها عن هذه القمة.

وتشمل هذه الزيارة كلا من بكين وشنغهاي، حيث سيلتقي الوفد العربي المسئولين الصينيين المعنيين في المدينتين، ومن المتوقع أن تسهم هذه الزيارة الأولى من نوعها، في بلورة تصور مشترك حول المخرجات الموضوعية للقمة العربية الصينية الثانية.