مصطفى فتحي بقيادة برازيلية مع التعاون في الموسم الجديد

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن نادي التعاون السعودي تعاقده مع المدرب البرازيلي بريكليس شاموسكا لقيادة الفريق في الموسم المقبل.

ويمتلك شاموسكا خبرة كبيرة في الكرة العربية عموما والسعودية تحديدا حيث قاد الشباب في الموسم المنصرم ونجح في إنهاء الموسم معه محتلا المركز الرابع برصد ٥٥ نقطة، بينما أنهى التعاون موسمه في المركز ال ١١ برصيد ٣٤ نقطة ونجا من صراع الهبوط في الجولات الأخيرة الحاسمة.

ويضم التعاون بين صفوفه مصطفى فتحي نجم الزمالك السابق الذي انضم له في يناير الماضي.

وسبق لشاموسكا قيادة الفيصلي والهلال والشباب في الدوري السعودي، والعربي في الكويت