 مصطفى فتحي بقيادة برازيلية مع التعاون في الموسم الجديد - بوابة الشروق
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مصطفى فتحي بقيادة برازيلية مع التعاون في الموسم الجديد

أمير نبيل
نشر في: الأربعاء 29 يونيو 2022 - 7:24 م | آخر تحديث: الأربعاء 29 يونيو 2022 - 7:24 م

أعلن نادي التعاون السعودي تعاقده مع المدرب البرازيلي بريكليس شاموسكا لقيادة الفريق في الموسم المقبل.

ويمتلك شاموسكا خبرة كبيرة في الكرة العربية عموما والسعودية تحديدا حيث قاد الشباب في الموسم المنصرم ونجح في إنهاء الموسم معه محتلا المركز الرابع برصد ٥٥ نقطة،  بينما أنهى التعاون موسمه في المركز ال ١١ برصيد ٣٤ نقطة ونجا من صراع الهبوط في الجولات الأخيرة الحاسمة. 

ويضم التعاون بين صفوفه مصطفى فتحي نجم الزمالك السابق الذي انضم له في يناير الماضي.

وسبق لشاموسكا قيادة الفيصلي والهلال والشباب في الدوري السعودي،  والعربي في الكويت


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