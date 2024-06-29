أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، عن متابعته المستمرة لامتحانات الثانوية العامة، وتوفير جميع الإمكانات اللازمة وتذليل العقبات لسير أعمال الامتحانات بالقرى والمراكز في هدوء ويسر، لافتًا إلى العمل على توفير جميع سبل الراحة للطلاب بكل اللجان والالتزام بضوابط وسائل الأمن والسلامة وتوفير سبل الراحة داخل وخارج اللجان، فضلاً عن التنسيق مع رؤساء الأحياء والمراكز لاستمرار المرور الدوري لرفع أي إشغالات من الباعة الجائلين بمحيط اللجان والمدارس التي يتم عقد الامتحانات بها.

كما أشار إلى متابعته المستمرة لأعمال الامتحانات من خلال جولاته الميدانية واجتماعاته الدورية مع قيادات التربية والتعليم بالمحافظة؛ للاطمئنان على سير العمل.

يأتي ذلك خلال لقاءه مع محمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، ومحمد النمر مدير عام التعليم الفني بالمحافظة.

واستعرض اللقاء ما يجري تنفيذه من إجراءات لتسيير أعمال تلك الامتحانات التي تستمر حتى 20 يوليو 2024 وانتظام الأوضاع واستقرارها، وتوفر جميع الخدمات بشكل يوفر أجواء مناسبة للطلاب، فضلاً عن ربط غرف عمليات الادارات التعليمية بغرفة عمليات المديرية لمتابعة الامتحانات وسير العمل باللجان يومياً وإرسال التقارير بذلك.

وقال محافظ أسيوط، إن إجمالي عدد طلاب الشهادة الثانوية العامة هذا العام بلغ 28 ألفا و132 طالبا وطالبة موزعين على 79 لجنة، بالإضافة إلى لجنة مدرسة المتفوقين steam منهم 19 ألفا و56 طالبا وطالبة علمي علوم، و1576 طالبا وطالبة علمي رياضة، و7500 طالب وطالبة أدبي، كما يبغ عدد المنتدبين على لجان السير 6259 ملاحظا و1247 مقدر درجات، وعدد الاستراحات للمراقبين 23 استراحة موزعة على كل مراكز ومدن المحافظة.

كما تناول اللقاء التوجيه بالاستمرار في تنفيذ الأنشطة الصيفية بالمدارس خلال قترة الإجازة، حيث وجه محافظ أسيوط بتفعيل دور الأنشطة التربوية بالمدارس تزامناً مع انتهاء الامتحانات للمراحل التعليمية المختلفة؛ مما يساهم في تقديم الدعم للطلاب وتنمية وصقل مهاراتهم في مختلف الأنشطة التربوية وهو ما يؤثر إيجابيًا في بناء شخصية الطلاب وغرس قيم الولاء والانتماء وحب الوطن لدى الطلاب، فضلاً عن اكتشاف المواهب في المجالات المختلفة خاصة مع تنظيم مسابقات ثقافية ورياضية وفنية كـ"الرسم، والغناء، والتمثيل، الذكاء الاصطناعي، الصحافة، كرة القدم، كرة اليد، كرة الطائرة"، بالإضافة إلى فتح المكتبات لقراءة واستعارة الكتب.

كما لفت إلى اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وبناء الإنسان المصري، وفقاً لرؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة من بينها قطاع التعليم، مشيرًا إلى أهمية تكثيف الأنشطة الصيفية لطلاب المدارس خلال فترة الإجازة، وذلك في المدارس التي لا يوجد بها لجان امتحانات للثانوية العامة.

وفي نفس السياق، قال محمد دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم، إن غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم لم تتقل أي بلاغا أو محاضر غش اليوم السبت خلال امتحانات الثانوية العامة، موضحا أنه بالمتابعة مع رؤساء اللجان ومسئولي قطاع الامتحانات باسيوط أكدوا أنه لا توجد أي خروقات ولا مشاكل في لجان أسيوط.