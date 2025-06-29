المخابرات العراقية تصدر بيانا بعد تقارير عن مقتل مسن عراقي طعنا بالسكاكين في السيدة زينب السورية

نفى جهاز المخابرات الوطني في العراق مقتل مواطن عراقي في منطقة السيدة زينب في دمشق لدوافع طائفية، مشيرا إلى أن الوفاة حصلت جراء جلطة قلبية.



وقال الجهاز في بيان إنه "تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في التحقق مما تم تداوله في منصات التواصل الاجتماعي عن تعرض مواطن عراقي للقتل في منطقة السيدة زينب بالعاصمة السورية دمشق لدوافع طائفية، تم تشكيل فريق عمل مختص بالتنسيق مع السفارة العراقية هناك".

وأضاف "بعد التحري الميداني ومقابلة عدد من الشهود العيان والكشف على جثة المتوفي تبين أنه من مواليد 1952 وكان يعاني من أمراض مزمنة ولم يتعرض للاعتداء أو القتل ولم تظهر عليه آثار تعذيب، وتوفي في منزله بتاريخ 27 يونيو 2025، وتم نقله إلى مستشفى الصدر في منطقة السيدة زينب، فيما أكدت إدارة المستشفى وفق تقرير طبي أن الوفاة كانت بسبب جلطة قلبية".

ودعا جهاز المخابرات الوطني "منصات التواصل الاجتماعي إلى توخي الدقة واعتماد المصادر الرسمية في نقل الأخبار حفاظا على السلم المجتمعي"، مؤكدا أن "أمن المواطن العراقي داخليا وخارجيا في مقدمة أولوياته ومهامه".

وكانت قد تداولت بعض المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي أنباء عن مقتل مسن عراقي طعنا بالسكاكين في منطقة السيدة زينب مساء أمس الجمعة.