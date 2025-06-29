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أصيب 6 أشخاص بإصابات متنوعة بين كسور وجروح متفرقة، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى الطريق الأوسطي بمحافظة الجيزة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا بوقوع الحادث ووجود مصابين، فانتقلت قوات الأمن مدعومة بسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وتبين من المعاينة الأولية أن عجلة القيادة اختلت بيد السائق، ما أدى إلى انحراف السيارة وانقلابها، وأسفر الحادث عن إصابة 6 ركاب تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأحالت النيابة العامة الواقعة للتحقيق.