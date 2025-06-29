وزيرة خارجية فلسطين: نطالب بتحرك دولي عاجل لإنهاء العدوان

عقدت وزيرة الخارجية والمغتربين في فلسطين فارسين أجابيكيان شاهين، اليوم الأحد، اجتماعًا عبر تقنية الاتصال المرئي مع وفد من حركة السلام الكاثوليكية الدولية باكس كريستي، حيث أطلعته على آخر التطورات السياسية والانتهاكات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة.

واستعرضت الوزيرة شاهين خلال اللقاء تداعيات الكارثة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة، الناتجة عن استمرار حرب الإبادة والتجويع والتهجير القسري التي تنفذها سلطات الاحتلال، إلى جانب التصعيد الخطير في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، نتيجة اعتداءات جيش الاحتلال والمستعمرين المتكررة بحق المواطنين وممتلكاتهم.

وشددت على ضرورة التحرك الدولي العاجل لإنهاء العدوان وضمان إيصال المساعدات الإنسانية بشكل فوري وآمن، إضافة إلى تهيئة الأرضية لانطلاق عملية جدية لإعادة إعمار ما دمره الاحتلال.

وأكدت أن احترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني يُعد أساسًا لا غنى عنه لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

ودعت الوزيرة الفلسطينية، الدول الصديقة إلى اتخاذ خطوات سياسية مسؤولة، وعلى رأسها الاعتراف بدولة فلسطين، انسجامًا مع قرارات الشرعية الدولية ومبادئ العدالة وحقوق الإنسان.

و«باكس كريستي» هي حركة سلام كاثوليكية دولية تُعنى بنشر ثقافة اللاعنف والعدل والمصالحة، مستلهمة مبادئها من التعليم الكاثوليكي، وتعمل بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الدينية على تعزيز تأثيرها في السياسات الحكومية والمنظمات الدولية، بما يسهم في تخفيف معاناة الإنسان وبناء سلام عادل ومستدام.