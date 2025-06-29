جنبلاط: لا أفهم من يطالب بتغيير النظام في إيران

أعرب الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي في لبنان وليد جنبلاط، اليوم السبت، عن عدم تفهمه للمطالبين بتغيير النظام في إيران.



وكتب جنبلاط عبر حسابه على منصة X: "لبنان له الحق الكامل في المطالبة باحترام سيادته ولكنني لا أفهم تصريح أحد الوزراء الذي يطالب بتغيير النظام في إيران".

كلام جنبلاط جاء على خلفية تصريحات لوزير الخارجية والمغتربين في لبنان يوسف رجي، قال فيها إنه "لا علاقة لنا ببقاء النظام الحالي في إيران، ونريد أمرا واحدا هو احترام سيادة لبنان".

وكان جنبلاط قال في مؤتمر صحافي بوقت سابق، ‎إن هناك اليوم صفحة جديدة فتحت في الشرق الأوسط، كما أشار إلى انتصار اسرائيل والغرب بالتحالف مع الولايات المتحدة في جولة اليوم.

وشدد على ضرورة "تقوية الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي مع التأكيد أن الاحتلال الإسرائيلي لا يزال قائما وهناك قرى لبنانية مجرفة ومدمرة ومن الضروري تطبيق القرار 1701 بحذافيره".

وأردف: "مزارع شبعا كانت وستبقى سورية وهي تحت القرار الأممي 242 وإسرائيل احتلتها، كما أن جبل الشيخ محتل من قبل إسرائيل، وقسم منه لبناني والآخر سوري".