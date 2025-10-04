عاد برلمانيون إيطاليون إلى بلادهم، الجمعة، بعد أن احتجزتهم إسرائيل في أعقاب هجومها على أسطول الصمود العالمي.

وأفاد مراسل الأناضول، أن البرلمانيين وصلوا إلى مطار فيوميتشينو في العاصمة الإيطالية روما، بعد ظهر الجمعة، على متن رحلة مجدولة من مطار بن غوريون قرب تل أبيب.

والبرلمانيون هم: عضوة البرلمان الأوروبي عن الحزب الديمقراطي أناليزا كورادو، وعضوة البرلمان الأوروبي عن الحزب الأخضر بينيديتا سكوديري، وعضو مجلس الشيوخ عن حركة النجوم الخمس ماركو كرواتي، والنائب بمجلس النواب عن الحزب الديمقراطي أرتورو سكوتو.

وكان في استقبال النواب في المطار زعيمة الحزب الديمقراطي إيلي شلاين، وزعيم التحالف الأخضر واليسار أنجيلو بونيلي، ورئيس بلدية روما روبرتو غوالتيري.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت وزارة الخارجية الإيطالية، إطلاق إسرائيل سراح 4 برلمانيين إيطاليين.

وخلال الـ48 ساعة الماضية، استولت السلطات الإسرائيلية على 42 سفينة تابعة لأسطول الصمود العالمي أثناء إبحارها في المياه الدولية باتجاه غزة، واعتقلت مئات من الناشطين الدوليين على متنها.

وأطلق الأسطول نداء استغاثة بعد هجوم الجيش الإسرائيلي على سفنه في المياه الدولية، معتبرا هذا التصعيد "جريمة حرب".

وتُعد هذه المرة الأولى التي تُبحر فيها عشرات السفن مجتمعة نحو غزة، التي يقطنها نحو 2.4 مليون فلسطيني، في محاولة جماعية لكسر الحصار الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ 18 سنة.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة، خلّفت 66 ألفا و288 شهيدا، و169 ألفا و165 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 457 فلسطينيا بينهم 152 طفلا.