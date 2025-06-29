 مجلس النواب الليبي يتجه للمصادقة بالإجماع على الاتفاقية البحرية مع تركيا هذا الأسبوع - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مجلس النواب الليبي يتجه للمصادقة بالإجماع على الاتفاقية البحرية مع تركيا هذا الأسبوع


نشر في: الأحد 29 يونيو 2025 - 6:39 ص | آخر تحديث: الأحد 29 يونيو 2025 - 6:39 ص

أفاد مصدر من مجلس النواب الليبي لقناة روسيا اليوم، أن المجلس يسير نحو المصادقة على الاتفاقية البحرية الموقعة بين ليبيا وتركيا، مؤكدا أن رئاسة المجلس أبدت موافقتها على تمرير الاتفاقية.

وأضاف أن رئاسة المجلس أبدت موافقتها على تمرير الاتفاقية والتصويت عليها خلال جلسة رسمية مرتقبة هذا الأسبوع.
وأوضح المصدر أن هناك توافقا واسعا داخل مجلس النواب بشأن أهمية الاتفاقية التي من شأنها تعزيز التعاون البحري وحماية الحقوق السيادية لليبيا في مناطقها الاقتصادية الخالصة.

ولفت إلى أن النقاشات الجارية داخل اللجان البرلمانية تسير في اتجاه دعم الاتفاقية بالإجماع دون أي معارضة تذكر.


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