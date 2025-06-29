مودريتش يقترب من ميلان بهدف حصد لقب الدوري الإيطالي قبل مونديال 2026

أفادت تقارير صحفية أن النجم الكرواتي لوكا مودريتش يستعد لمغادرة ريال مدريد والانضمام إلى نادي إي سي ميلان، بهدف المنافسة على لقب الدوري الإيطالي قبل مشاركته الأخيرة المتوقعة في كأس العالم 2026 مع منتخب بلاده.

ووفقًا لما نشره الصحفي الإيطالي كارلو باسيريني في صحيفة كوريري ديلا سيرا، فإن مودريتش، البالغ من العمر 38 عامًا، رحّب بعرض ميلان رغم غياب الفريق عن البطولات الأوروبية في الموسم المقبل، واعتبرها فرصة لتحدٍ جديد طالما حلم به.

وأشار باسيريني إلى أن اللاعب لا يبحث عن جولة وداعية، بل يأتي بروح تنافسية عالية ورغبة في تحقيق إنجاز جديد في مسيرته الحافلة. وقال: “أنا مقتنع أن مودريتش سيكون أحد مفاجآت الموسم. سيكون لاعبًا محوريًا في ميلان، ولديه الحافز ليثبت للجميع أنه ما زال قادرًا على صنع الفارق”.

وأكد الصحفي أن اللاعب لم يأتِ إلى إيطاليا من أجل راتب تقاعدي، بل بدافع الحماس لخوض التحدي وترك بصمة قوية مع الروسونيري.

ورغم أن ميلان يعاني من غياب التواجد الأوروبي، فإن تعاقده مع لاعب بحجم مودريتش يبعث برسالة واضحة مفادها أن الفريق لا يزال يسعى للمنافسة محليًا بجدية، ويخطط للعودة سريعًا إلى الواجهة القارية.