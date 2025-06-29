اعتقال عميل للموساد في مترو طهران

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أعلن المتحدث باسم الشرطة الإيرانية الجنرال منتظر المهدي، عن اعتقال عميل للموساد في محطة مترو الإمام الخميني بطهران.

وأفادت وكالة «مهر» للأنباء، مساء الأحد، بأن «الشخص المُعتقل كان يُصنّع طائرات مُسيّرة وطائرات صغيرة في غرب العاصمة طهران، ويعدّ تقارير عن الأداء الدفاعي للبلاد عبر الاتصال بالشبكة الداخلية».

وأشارت إلى أن «هذا الشخص حاول إرسال مواقع دقيقة ومُفصّلة لمناطق حساسة، وقد ألقت هيئة استخبارات شرطة العاصمة القبض عليه».

ونفّذت السلطات الإيرانية موجة اعتقالات وإعدامات لأشخاص يشتبه في ارتباطهم بوكالات الاستخبارات الإسرائيلية، في أعقاب الحرب الأخيرة بين البلدين.

ويأتي ذلك بعد ما وصفه مسئولون بأنه اختراق «غير مسبوق» لأجهزة الأمن الإيرانية من قبل عملاء إسرائيليين.

وتشتبه السلطات بأن المعلومات المُزوّدة لإسرائيل لعبت دورًا في سلسلة من الاغتيالات البارزة خلال النزاع، بما في ذلك استهداف قادة كبار من الحرس الثوري الإيراني وعلماء نوويين، وتنسبها إيران إلى عملاء من جهاز الاستخبارات الإسرائيلي «الموساد» يعملون داخل البلاد.