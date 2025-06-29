استئناف مباراة تشيلسي وبنفيكا بعد توقفها بسبب سوء الأحوال الجوية

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عادت مباراة تشيلسي وبنفكيا للاستنئاف مرة أخرى بعد فترة توقف زادت عن ساعة ونصف بسبب عاصفة رعدية قوية.

توقفت مباراة بنفيكا البرتغالي ضد تشيلسي الإنجليزي، المقامة حاليا على ملعب "بنك أوف أمريكا" في مدينة "شارلوت" الأمريكية، فى كأس العالم للأندية نظرا لسوء الأحوال الجوية.

وقرر حكم اللقاء في الدقيقة 85 إيقاف المباراة، ليدخل الفريقان إلى غرفة خلع الملابس بسبب سوء الأحوال الجوية.

وكان يتبقى على عمر المباراة خمس دقائق فقط على النهاية، حيث كانت النتيجة تشير إلى تقدم تشيلسي بهدف نظيف واقترابه من التأهل إلى الدور ربع النهائي.