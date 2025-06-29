السجن 40 عاما وغرامة مالية لأجنبيين أدخلا شحنة مخدرات إلى تونس

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أصدرت المحكمة الابتدائية بالعاصمة تونس حكما بسجن أجنبيين مدة 40 عاما بتهمة إدخالهما شحنة مخدرات إلى البلاد بهدف ترويجها.



وصدرت ضد الشخصين أيضا عقوبة مالية تقضي بتغريمها مبلغ 200 ألف دينار تونسي (حوالي 70 ألف دولار أمريكي).

ووفق المعلومات المنشورة كان الشخصان ينويان بيع المخدرات في الملاهي الليلية للشبان، ولم تشر التفاصيل إلى جنسيتهما.

ويواجه الاثنان تهمة الانخراط في عصابة لتهريب المخدرات وحيازة مواد مخدرة بهدف الاتجار فيها.

وتشن السلطات الأمنية في تونس منذ عدة أشهر حملات أمنية في محيط المؤسسات التعليمية وفي الأحياء الشعبية وفي الملاهي لتعقب مروجي ومستهلكي المواد المخدرة.

وفي عام 2024 بلغ عدد الموقوفين المتورطين في ترويج المخدرات قرابة خمسة آلاف شخص، وفق متحدث باسم الحرس الوطني التونسي.