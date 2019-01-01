بومبيو: ننسق مع بريطانيا لحل أزمة الناقلة المحتجزة لدى إيران

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن يجب على جميع الدول التعاون معا لحماية مضيق هرمز، وحماية حرية الملاحة البحرية.

وأضاف في تصريحات له اليوم الاثينن وفقًا لفضائية «سكاي نيوز عربية»، إنه يتم التنسيق في الوقت الحالي مع بريطانيا لحل أزمة الناقلة المحتجزة لدى إيران، مؤكدًا على سعى بلاده لمنع امتلاك إيران للسلاح النووي، ونجاح العقوبات الأمريكية على طهران.

ومن جانبها، أعربت الحكومة البريطانية عن قلقها الشديد مما وصفته باحتجاز إيران غير المقبول لناقلة النفط، مؤكدة أن هذا التصرف يمثل تحديًا واضحًا لحرية الملاحة الدولية.

وهدد وزير الخارجية البريطاني، جيرمي هانت، بأن العواقب ستكون وخيمة، في حالة عدم إفراج إيران عن الناقلة، مشيرًا إلى أنه يتم البحث عن طريقة دبلوماسية للأزمة دون النظر إلى الخيارات العسكرية.

ويُذكر أن السلطات البريطانية، احتجزت في جبل طارق، منذ عدة أسابيع، ناقلة النفط الإيرانية «غرايس 1»، بتهمة اتجاههها إلى سوريا لتسليم نفط، في انتهاك لعقوبات أمريكية وأوروبية.