• شقيقها عندما شاهده ملطخ بالدماء مازحه: «في عريس يذبح فراخ أول يوم جوازه».. ليرد عليه:«أه خش شوف الفراخ اللي جوة»



قال حسن الشرقاوي ابن خالة العروس التي لقيت مصرعها على يد زوجها بعد 24 ساعة زواج فقط بمحافظة المنوفية إن الخطوبة كانت تسير بشكل طبيعي، ودامت لمدة 3 سنوات، موضحًا أن الزوج المتهم بالقتل كانت أخلاقه عالية ومحترم جدًا، على حد وصفه.

وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن»، المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، أمس الأحد، أنه كان يزورها في المنزل وسط العائلة ولم يلاحظ أحد عليه أي شيء أو حتى لفظ خارج، متابعًا: «قبل الفرح اختلفنا على قائمة المنقولات الطرفين فضلوا يتحايلوا على بعض لحد الدنيا ما رجعت تاني، والفرح تم، وهي اتصلت بأخوها يوم الصباحية الصبح طلبت منه حجات».

وأوضح أن شقيقها عندما ذهب لها في الصباحية فوجئ بالعريس يخرج حاملا سكينة وملابسه غارقة في الدماء، ومازحه قائلًا: «في عريس يذبح فراخ أول يوم جوازه»، ليرد عليه: «أه خش شوف الفراخ اللي جوة»، معقبًا: «أخوها دخل العريس قفل الباب عليه وجري، لقى شقيقته غارقة في الدماء، وطبعا زعق الناس طلعت وشافت العريس بيجري بالسكينة من البيت»، على حد قوله.

وذكر أنه الجميع فوجئ بحجز العريس بمستشفى بنها وإصابته بطعنة نافذة في البطن أدت إلى تهتك الأمعاء ووصلت إلى الكلى، مضيفًا: «الطب الشرعي أثبت أن العروس بكر ولم يدخل بها، وتوفت إثر نزيف بالشريان التاجي والقلب والمخ عقب طعنة سكين بالرقبة، والمسافة من البلد لحد مكان المستشفى ساعة إلا عشر دقائق وصل وهو مطعون إزاي للمكان ده، وكل شوية نسمع أنباء عن وفاته».

ولقيت عروس «منار. م.أ» 19 عاما مصرعها على يد زوجها بعد 24 ساعة زواج فقط بقرية القرنين التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية.

فيما عثرت قوات الشرطة على الزوج محمد محمود 29 عاما محامي مصابا بجرح نافذ في البطن في حالة سيئة بمستشفى بنها العام.



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