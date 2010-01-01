ارتفاع أعداد نمور الببر في الهند إلى 3 آلاف تقريبا بفضل جهود الحفاظ على الطبيعة

قال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي اليوم الاثنين إن عدد نمور الببر (Tiger) في الهند زاد إلى نحو ثلاثة آلاف حيوان، ما يجعل الدولة واحدة من الموائل الأكبر والأكثر أمانا بالنسبة للنوع المهدد بالإنقراض.

وقال مودي إن هذا هو "إنجاز تاريخي" لجهود الهند لحماية نمور الببر، فيما أعلن نتائج إحصاء يشمل أربعة أعوام حول أعداد هذا النوع في الهند للاحتفال باليوم العالمي لنمور الببر.

وأضاف مودي أن عدد نمور الببر ارتفع إلى 2967 في عام 2018، مقابل 1400 منذ نحو 14 إلى 15 عاما، مضيفا أن الهند تأوي الآن 75% من نمور الببر في العالم.

وتم تسجيل 2226 ببر في الهند في المسح السابق في عام 2014 .

وقال مودي: "نتيجة إحصاء الببر الذي تم إعلانه للتو من شأنها أن تجعل كل هندي وكل عاشق للطبيعة سعيدا".

وأضاف أنه "قبل تسعة أعوام، تقرر في سان بطرسبورج (في روسيا) هدف مضاعفة أعداد الببر بحلول عام 2022 . أما نحن في الهند، فقد أكملنا هذا الهدف مبكرا بأربعة أعوام"، في إشارة إلى أول قمة عالمية على الإطلاق بشأن نمور الببر والتي عقدت في عام 2010 .

وانخفض عدد نمور الببر في العالم في العقود الأخيرة إلى حد كبير بسبب الطلب على أجزاء جسم هذا النوع في الصين وجنوب شرق آسيا لاستخدامها في الطب التقليدي، وكذلك الزحف البشري على الموائل.

وتم إطلاق مشروع (Tiger)، وهو برنامج للحفاظ على الطبيعة تابع للحكومة الهندية، في السبعينيات من القرن الماضي لمنع التراجع في أعداد هذه النمور في البلاد.