الركراكي يحقق رقما قياسيا مع المغرب في أمم أفريقيا

احتل وليد الركراكي، المدير الفني لمنتخب المغرب، قائمة فريدة، على صعيد بطولة كأس الأمم الأفريقية، عقب الوصول إلى النهائي.

وأصبح وليد الركراكي في المركز الأول بقائمة المدربين الأكثر خوضًا للمباريات مع منتخب المغرب على مستوى بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وأشرف الركراكي على أسود الأطلسي في أمم أفريقيا خلال 11 مباراة، متفوقًا على الثنائي خوسيه فاريا وهنري ميشيل برصيد 10 مباريات لكل منهما.

يذكر أن منتخب المغرب كان قد انتصر في الدور نصف النهائي على منتخب نيجيريا بركلات الترجيح، ليلتقي مع السنغال الذي تخطى منتخب مصر بنتيجة 1-0، في نصف النهائي الآخر.