وزير خارجية ألمانيا: الخلاف الجمركي مع واشنطن لن يؤثر على التماسك داخل الناتو

أعرب وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، عن اعتقاده بأن الخلاف الجمركي الحالي مع الولايات المتحدة لن يؤثر على التماسك العسكري داخل حلف شمال الأطلسي "الناتو".

وفي تصريحات للقناة الأولى بالتلفزيون الألماني "ايه آر دي"، قال فاديفول مساء اليوم الأحد:"لا يوجد أدنى شك في أن الولايات المتحدة ملتزمة بالكامل بالتحالف وبحلف الناتو، وكذلك بالدفاع عن أوروبا".

وأضاف السياسي المنتمي إلى حزب المستشار فريدريش ميرتس، المسيحي الديمقراطي:"ليس هناك أحد في واشنطن شكك في ذلك حتى الآن". وتابع أنه لا ينبغي في أوروبا إثارة مثل هذه التساؤلات، بل ينبغي العمل بشكل مشترك من أجل تعزيز قوة الحلف.

وكان ترامب أعلن مساء أمس السبت عزمه فرض رسوم جمركية بنسبة 10 بالمئة على جميع السلع الواردة من ألمانيا، إضافة إلى الدنمارك والنرويج والسويد وفرنسا وبريطانيا وهولندا وفنلندا، اعتبارًا من أول فبراير المقبل، على أن يتم رفع هذه النسبة إلى 25 بالمئة بدءًا من أول يونيو المقبل، وكتب على منصته "تروث سوشيال" أن هذه الرسوم المتدرجة ستظل سارية إلى أن يتم التوصل إلى اتفاق بشأن "الشراء الكامل والشامل لجرينلاند".

ويتوقع فاديفول أن تكون لذلك تبعات، إذ أعرب عن شكوكه في إمكانية مصادقة البرلمان الأوروبي على اتفاق الجمارك الذي تم التفاوض عليه قبل أشهر بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. وقال: "لا أعتقد أن هذا الاتفاق ممكن في ظل الوضع الراهن".

ورداً على سؤال حول احتمال فرض الاتحاد الأوروبي رسومًا مضادة إذا دخلت رسوم ترامب الخاصة حيز التنفيذ في الأول من فبراير المقبل كما هو معلن، قال فاديفول إنه إذا اتخذت الولايات المتحدة إجراءات إضافية "فسيكون لزامًا أن يكون هناك رد أوروبي"، مشيرا إلى أنه سيتم إجراء محادثات مكثفة مع واشنطن.

وأكد فاديفول أن الاتحاد الأوروبي قادر على التحرك، قائلاً: "أوروبا أقوى سياسيًا واقتصاديًا مما يعتقده البعض، وأرى أنه ينبغي لنا الآن إظهار ذلك". واعتبر أن الرسوم الجمركية ستكون "سمًا بالنسبة للعلاقات عبر الأطلسي".

وعند سؤاله عما إذا كان سيُعقد قريبًا قمة أوروبية استثنائية، أجاب فاديفول بأنه لا يستطيع الجزم بذلك في الوقت الحالي.