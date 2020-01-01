كولومبيا تمدد الإغلاق الصحي حتى نهاية الشهر المقبل وسط ارتفاع حالات الإصابة بكورونا

مدد الرئيس الكولومبي، إيفان دوكي، الثلاثاء، إغلاقا في أنحاء البلاد حتى 30 أغسطس، لتكون كولومبيا بذلك خاضعة لحجر صحي مدته أكثر من خمسة أشهر.

وأعلن دوكي عن ذلك في الوقت الذي سجلت فيه كولومبيا أكثر من عشرة آلاف حالة إصابة يوميا بالفيروس لأول مرة.

يشار إلى أن كولومبيا هي واحدة من دول أمريكا اللاتينية التي ينتشر فيها كورونا بأقصى سرعة، حيث أكدت وزارة الصحة 267 ألفا و385 إصابة و9074 وفاة حتى يوم الثلاثاء.

وقال دوكي عبر التلفزيون إنه "سيتم تمديد العزلة الوقائية الإجبارية حتى 30 (آب) أغسطس".

وتم تمديد الإغلاق بالفعل أكثر من ست مرات، وكان آخرها حتى أول أغسطس.

وقال دوكي إن الحكومة ستستمر في الوقت ذاته في إعادة فتح الاقتصاد في البلديات التي لا تسجل حالات إصابة بفيروس كورونا أو تسجل القليل منها نسبيا.