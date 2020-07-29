استقرار أسعار العملات في البنوك

استقرت أسعار الصرف الرسمية للعملات خلال تعاملات اليوم الأربعاء في البنك المركزي المصري، حيث سجل سعر صرف الدولار أمام الجنيه نحو 15.91 جنيه للشراء و16.04 للبيع، وسجل اليورو 18.63 جنيه للشراء و18.79 جنيه للبيع، والاسترليني 20.48 جنيه للشراء و20.66 للبيع، فيما استقرالريال السعودي عند 4.24 جنيه للشراء و4.27 للبيع، والدينار الكويتي 51.94 جنيه للشراء و52.47 للبيع.

كما شهدت اسعار العملات في البنك الأهلي استقرارا فى الدولار وتباين العملات الأخرى، حيث سجل سعر الدولار فى البنك الأهلى 15.92 جنيه للشراء و16.02 جنيه للبيع. فى حين سجل سعر شراء اليورو أمام الجنيه 18.65 جنيه للشراء، و18.85 جنيه للبيع مقابل 18.86 للبيع أمس، فيما ارتفع سعر صرف الإسترليني أمام الجنيه إلى 20.55 جنيه للشراء و20.78 جنيه للبيع مقارنة بـأسعار أمس 20.45 للشراء و20.67 للبيع.

فيما استقر سعر الريال السعودى عند 4.14 جنيه للشراء، و4.17 جنيه للبيع، بينما سجل الدينار الكويتى أمام الجنيه إلى 49.58 جنيه للشراء، وعند 52.37 للبيع.

ووفقا لآخر تحديثات بنك مصر، سجل سعر صرف الدولار أمام الجنيه عند 15.92 جنيه للشراء و16.02 جنيه للبيع. وسجل سعر اليورو أمام الجنيه ببنك مصر ليصل إلى 18.65 جنيه للشراء و18.79 جنيه للبيع، وسجل الاسترلينى امام الجنيه ليصل إلى 20.56 جنيه للشراء و20.72 جنيه للبيع.

فيما استقر سعر الريال السعودى نحو 4.14 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع، وسجل الدينار الكويتى إلى 49.60 جنيه للشراء، و52.37 جنيه للبيع.