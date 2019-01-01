المؤبد لمتهمين بقتل شخص وسرقته في الإسكندرية

عاقبت الدائرة رقم 21 في محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد أحمد شعيب، اليوم الخميس، كل من "ر. أ." 25 عامًا، عاطل، و"ب. ي." 28 عامًا، بائعة متجولة ومتسولة، بالسجن المؤبد؛ لاتهامهما بقتل "أ. م."، وذلك في القضية رقم 2133 لسنة 2020 جنايات محرم بك.

تعود وقائع القضية إلى تلقي مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة محرم بك، بالعثور على جثة شخص مقتولًا داخل محل سكنه، الكائن في نطاق دائرة القسم.

وكشفت التحقيقات قيام المجني عليه بالتعرف على المتهمين، داخل أحد المقاهي، وطلب إقامة علاقة جنسية مع المتهمة الثانية، وتبادلا أرقام الهواتف المحمولة، فتولدت لهما فكرة التوجة إلى شقة المجني عليه، بغرض سرقته.

وأضافت التحقيقات، أنه وعند وصولهما إلى الشقة، وشروع المجني عليه في إقامة العلاقة مع المتهمة، تحصلت على سلاح أبيض "سكين" من مطبخ الشقة، وطعنته بها، ثم قام المتهم الثاني بخنقه واقتياده إلى غرفة نومه، وتكبيله باستخدام شريط لاصق.

وأوضحت التحقيقات أنه وبعد أن تأكد المقضي بحقهما من مُفارقة المجني عليه الحياة، استوليا على "جهاز حاسب آلي، و3 هواتف محمولة، وحافظة مستندات، و350 جنيهًا"، ولاذا بالفرار.

وبتقنين الإجراءات، تم إلقاء القبض عليهما، وبعرضهما على النيابة العامة، قررت حبسهما على ذمة التحقيقات، إلى أن تم إحالتهما لمحكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حُكمها المُقدم، بعضوية المستشارين: أحمد صبري ذكري، وهشام محمد جمال الدين، وأمانة سر السيد جودة الوزيري.