كوريا الجنوبية تلزم أطقم السفن المنطلقة من روسيا بتقديم شهادة تثبت خلوهم من كورونا

قررت كوريا الجنوبية إلزام جميع أفراد أطقم السفن المنطلقة من روسيا بتقديم شهادة تثبت خلوهم من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) عند الوصول إلى كوريا الجنوبية اعتبارا من 3 أغسطس المقبل.



وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية أن هذا القرار يأتي بعد ظهور حالات عدوى جماعية بفيروس كورونا على متن السفن الروسية التي وصلت مؤخرا إلى ميناء بوسان في مدينة بوسان الواقعة على بعد 325 كيلومترا جنوب شرق العاصمة سول.



وقالت السلطات الصحية بكوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، "إنه اعتبارا من 3 أغسطس المقبل يجب على جميع البحارة العاملين على متن السفن المنطلقة من روسيا و6 دول أخرى تم إدراجها في قائمة الدول عالية الخطورة، تقديم شهادة طبية معتمدة تثبت أن نتيجة اختبار تفاعل البوليمرات المتسلسل (بي سي آر) لهم سلبية، بشرط ألا يتجاوز تاريخ الحصول عليها 48 ساعة قبل الوصول إلى الأراضي الكورية.



وكانت الحكومة الكورية الجنوبية قد وضعت 6 دول أخرى على قائمة الدول عالية الخطورة، وهي: (بنجلاديش وباكستان وكازاخستان وقيرغيزستان والفلبين وأوزبكستان)، في محاولة لاحتواء حالات الإصابة القادمة من الخارج.



ووفقًا للسلطات الصحية الكورية الجنوبية، فقد تم الإبلاغ عن 12 حالة أخرى من سفينة روسية ترسو في ميناء بوسان، مما يرفع إجمالي عدد الحالات المرتبطة بالسفينة إلى 44 حالة.



ومن جهة أخرى، قالت الحكومة الكورية "إنه خلال النصف الثاني من العام الجاري من المتوقع وصول حوالي 38 ألف سفينة قادمة من الخارج، من بينها سفن الحاويات".



وقال مدير قسم التخطيط الاستراتيجي بالمقر المركزي للتدابير المضادة للكوارث والسلامة سون يونج ريه "للحد من وجود بقعة عمياء في مكافحة فيروس كورونا في الموانئ، قمنا بتكميل النواقص في إجراءات الحجر الصحي التي تتضمن طرقا لتقليل الاتصالات مع البحارة الأجانب في حالة أعمال إصلاح السفن".