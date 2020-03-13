الخارجية الفلسطينية: 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا بصفوف جالياتنا حول العالم

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا، اليوم الأربعاء، بصفوف جالياتنا حول العالم، يرفع عدد الإصابات إلى 3908، و199 حالة وفاة، و1544 حالة تعاف.

وأوضحت الوزارة، في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" ، أنها استلمت من جمهورية مالطا الصديقة تبرعات تشمل كمامات وأقنعة وملابس طبية، حيث قام وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي باستلامها من سفير مالطا وبحضور طواقم الوزارة المختصة، شاكرا مالطا على هذا التبرع الذي يعكس العلاقة المميزة التي تربط البلدين الصديقين.

وأفادت السفارة الفلسطينية لدى قطر، بتسجيل 9 إصابات جديدة في صفوف الجالية ليرتفع عدد الإصابات الى 717، منها 70 حالة نشطة في الحجر خارج المستشفى، و19 حالة نشطة تحت العلاج في المستشفى لكنها ليست حرجة، و3 حالات حرجة في العناية المركزة بالمستشفى، إضافة إلى أنه تم تسجيل 7 حالات تعاف جديدة، ليرتفع عدد المتعافين تماما إلى 617، فيما سجلت 8 حالات وفاة سابقة.

وأوضحت السفارة الفلسطينية لدى أوزبكستان، أن أحد موظفيها أصيب بفيروس كورونا، ووضعه الصحي مستقر ويخضع حاليا للحجر المنزلي. وقامت السفارة بأخذ جميع الاحتياطات الطبية والوقائية والفحوصات اللازمة للتأكد من خلو جميع موظفي وأفراد السفارة من الفيروس.

وأفاد فريق العمل المختص بمتابعة الأوضاع الصحية والمعيشية للجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة الامريكية بعدم تسجيل أية إصابة جديدة بفيروس كورونا في صفوف الجالية، ليبقى عدد الإصابات 2158 إصابة، ولم تسجل أية حالة وفاة جديدة في صفوف الجالية ليبقى عدد حالات الوفاة 69.