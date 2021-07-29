رئيس سياحة النواب: أداء المجلس خلال دور الانعقاد الأول مشرف للغاية

أكدت النائبة نورا علي رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، أن المجلس قدم أداءً مشرفا للغاية وإنجاز غير مسبوق خلال دور الانعقاد الأول يختلف تماما عن البرلمانات السابقة من حيث أداء النواب والإنجاز والحفاظ على الوقت، وإدارة الجلسات التى تميزت بهدوء واحترافية المستشار الدكتور حنفى جبالي.

وقالت في بيان أصدرته، اليوم الخميس، إن المجلس بدأ مهامه بسابقة برلمانية ومشهد تاريخى ظهر بشكل قوي لم نشهده من قبل تحت قبة البرلمان، حيث واصل خلاله أعضاء المجلس الليل بالنهار واستطاع المجلس ممارسة مهامه الرقابية على أعمال الحكومة والاستماع إلى بيانات وزراء الحكومة، عن الموقف التنفيذي من برنامج الحكومة وتم إحالتها إلى اللجان النوعية المختصة لكى تمارس دورها الرقابي بشكل تفصيلي موسع من أجل المصلحة العامة للمواطنين.

وأضافت: "لقد كان لأعضاء مجلس النواب نشاطا ملموسا وجهد كبير خلال هذا الدور حيث حرصوا خلاله على أداء واجبهم الرقابي والتشريعي تحت قبة البرلمان واستخدموا أدواتهم الرقابية على أعمال السلطة التنفيذية وتطرقوا لأهم المشاكل والقضايا التي يتعرض لها المواطنين وانتهت بمقترحات موضوعية وبناءة، مما كان لذلك مردود إيجابي قوي على المواطن والشارع" .

ووجهت رئيس لجنة السياحة بالنواب تحية تقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، على إنجازاته الضخمة والمشروع التنموي العملاق مبادرة "حياة كريمة"، الذي جاء ليخرج قرى ونجوع ريف مصر من الظلام إلى النور ويحقق نهضة وتنمية حقيقية في مختلف القطاعات لصالح المواطن.

ووجهت، تحية تقدير لكل من المستشار الدكتور حنفى جبالى الذى قاد المجلس خلال دور الانعقاد بخبرته وهدوءه وحفاظه على الوقت، والمستشار أحمد سعد الدين وكيل المجلس القامة والخبرة القانونية ودوره الحيوى الهام تحت قبة البرلمان، والنائب الوكيل محمد أبو العينين صاحب الخبرة البرلمانية على مدار سنوات طويلة، والنائب أشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "مستقبل وطن"، الذي نجح بامتياز في تقديم صورة رائعة للممارسة البرلمانية تحت القبة من أجل مصلحة المواطن، والمستشار أحمد مناع الأمين العام ودينامو مجلس النواب الذي يمتلك الخبرة والكفاءة ويعمل في صمت وتعاون تام مع النواب، ونجح في كسب احترامهم وتقديرهم، وكذلك كل التحية للنائبات، ونواب المعارضة والأغلبية على ما قدموه من جهد ملموس خلال دور الانعقاد.