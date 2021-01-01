قال الرئيس التونسي، قيس سعيّد، إن الظروف التاريخية لتونس اقتضت اتخاذه التدابير الاستثنائية التي أعلنها وفقًا للفصل 80 من الدستور، مشيرًا إلى أن تلك الإجراءات تضمن الحقوق والحريات واستمرارية الدولة.

وأضاف خلال أداء رضا غرسلاوي اليمين الدستورية، مساء الخميس، أن «تونس فوق الجميع ورايتها يجب أن تكون للجميع دون مجال للتلاعب بالدولة أو تقسيمها أو تفجيرها من الداخل كما يسعى البعض».

وتابع: «كفى عبثًا بالدولة، وأقول للعالم كله إنني حريص على تطبيق النص الدستوري وعلى الحقوق والحريات، لم نعتقل أي شخص أو نحرم أي شخص من حقوقه ولكن نطبق القانون بشكل كامل ولا مجال فيه لأي تجاوز من السلطة أو أي جهة أخرى».

وأكد أنه «سيعمل بكل ثقة ويستمد الثقة من التوكيل الشعبي الذي ظهر في أكثر من مناسبة وخاصة يوم 25 يوليو، عندما اضطر للجوء إلى الفصل 80 من الدستور حفاظا على الدولة».